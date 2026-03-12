A fama de que existe uma cidade brasileira onde “chove todos os dias” não é totalmente exagero. Esse título costuma ser atribuído a Belém, capital do Pará, conhecida por registrar um dos maiores volumes de chuva do país. O padrão climático da região faz com que pancadas de chuva sejam extremamente frequentes ao longo do ano, algo que já se repete há décadas e deve continuar acontecendo em 2026.

A cidade chega a registrar cerca de 3.200 milímetros de chuva por ano, um número muito acima da média de muitas capitais brasileiras. Esse volume elevado explica por que a população local já se acostumou a sair de casa preparada para mudanças rápidas no tempo, com guarda-chuva sempre por perto.

Apesar da fama de que chove “todos os dias”, a realidade é um pouco diferente. O que acontece é uma grande concentração de chuvas em determinados períodos do ano, especialmente entre janeiro e junho, quando ocorre cerca de três quartos de toda a precipitação anual. Entre fevereiro e abril, por exemplo, há registros de chuva em quase todos os dias do mês.

A explicação para esse fenômeno está na localização geográfica da cidade, próxima à linha do Equador. A região recebe forte influência da umidade vinda do Oceano Atlântico e da chamada Zona de Convergência Intertropical, sistema climático que favorece a formação constante de nuvens carregadas.

Clima úmido faz parte da rotina da cidade

Localizada no Norte do Brasil, a cidade de Belém possui um clima equatorial marcado por temperaturas altas e muita umidade durante praticamente todo o ano. Esse tipo de clima favorece a formação frequente de nuvens carregadas, o que explica por que as pancadas de chuva fazem parte do cotidiano dos moradores.

Mesmo assim, as chuvas costumam ser rápidas em muitos momentos do dia e não impedem a rotina da população. Em várias ocasiões, o sol volta a aparecer poucas horas depois, algo bastante comum em cidades da região amazônica como Belém.