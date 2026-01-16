Enquanto Barueri, na região metropolitana de São Paulo, desponta como a cidade mais cara do Brasil para se viver de aluguel, com o metro quadrado residencial chegando a cerca de R$ 70,35 por mês e um apartamento de 50 m² ultrapassando R$ 3.500 mensais, o município também abriga um dos principais centros esportivos sob gestão de uma empresária com forte presença no mundo do futebol.

A Arena Barueri — agora administrada por uma das empresas da presidente do Palmeiras, Leila Pereira, sob um contrato de longo prazo e com investimentos significativos em modernização — simboliza esse contraste entre economia local e investimentos privados.

Os investimentos de Leila não pararam por aí. A empresária também chamou atenção nacional ao adquirir aviões executivos da Embraer para uso da equipe e de sua companhia aérea, ampliando seu papel como empresária e mecenas no esporte brasileiro.

Assim, Barueri se consolida como um retrato das contradições do Brasil contemporâneo: ao mesmo tempo em que lidera o ranking do custo de moradia e impõe desafios à população que busca viver na cidade, concentra investimentos milionários em infraestrutura esportiva e ativos de alto valor.

Esporte, alto padrão e o impacto na dinâmica da cidade

A gestão privada da Arena Barueri reforça o papel do esporte como ativo estratégico em municípios de alto padrão, atraindo visibilidade, eventos e novos investimentos. A modernização do estádio e a ligação direta com uma das principais dirigentes do futebol brasileiro colocam a cidade em evidência nacional, ampliando seu protagonismo além do mercado imobiliário.

Ao mesmo tempo, esse cenário evidencia um contraste social marcante. Enquanto grandes aportes financeiros impulsionam projetos esportivos e empresariais, o custo elevado da moradia segue como um dos principais obstáculos para moradores e trabalhadores da região, aprofundando o debate sobre desenvolvimento urbano, acesso à cidade e desigualdade.