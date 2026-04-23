Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, é considerada uma das cidades mais verdes do Brasil, ganhando destaque pela enorme quantidade de árvores espalhadas por suas ruas. O município se tornou referência nacional em arborização urbana. Grande parte das vias conta com cobertura vegetal. Isso garante sombra e melhora o conforto térmico.

Um dos dados que mais chama atenção é que cerca de 91% das ruas possuem algum tipo de arborização. Esse índice coloca a cidade entre as mais bem planejadas nesse aspecto. O verde faz parte da rotina dos moradores. Além disso, contribui diretamente para a qualidade do ar.

A presença massiva de árvores ajuda a reduzir as temperaturas ao longo do ano. O ambiente se torna mais agradável, mesmo em períodos de calor intenso. Esse fator impacta diretamente na qualidade de vida da população. A cidade também conta com diversos parques e áreas de preservação.

O reconhecimento vai além do Brasil, colocando Campo Grande como exemplo de planejamento urbano sustentável. A combinação entre natureza e cidade é um dos principais diferenciais. Isso atrai visitantes e melhora o bem-estar dos moradores. O município se consolida como referência ambiental.

Arborização garante ar puro e qualidade de vida elevada

O planejamento urbano prioriza a presença de áreas verdes em praticamente todos os bairros. Isso cria um ambiente mais equilibrado e saudável. A circulação de ar é favorecida pelas árvores. O resultado é um clima mais agradável durante todo o ano.

Além do conforto térmico, a arborização contribui para a saúde da população. A redução da poluição e do calor melhora o dia a dia dos moradores. A cidade se torna mais sustentável e acolhedora. Campo Grande reforça seu título de “paraíso verde”.