Com pouco mais de 4 mil moradores, o município de Lupércio, no interior de São Paulo, aparece no topo de um ranking nacional preocupante: 66,67% dos adultos apresentam obesidade, segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) referentes a 2025.

A cidade lidera a lista das dez com maior percentual da doença no país, revelando um cenário alarmante mesmo em localidades de pequeno porte. O dado municipal contrasta com um quadro nacional já delicado.

A pesquisa Vigitel, levantamento anual do Ministério da Saúde que ouve moradores das capitais, aponta que a prevalência da obesidade no Brasil cresceu 118% entre 2006 e 2024, alcançando 25,7% dos adultos — ou seja, um em cada quatro brasileiros.

Quando considerado o sobrepeso (IMC acima de 25 kg/m²), o índice chega a 62,6% da população. Já números mais recentes do Sisvan indicam situação ainda mais grave: 36,3% dos adultos atendidos na atenção primária do SUS tinham obesidade em 2025, enquanto 70,9% estavam acima do peso.

Entre as dez cidades com os piores índices do país, três estão em São Paulo: além de Lupércio, aparecem Herculândia (64,71%) e Riversul (60,41%). O ranking inclui ainda municípios do Sul e do Nordeste, como São José do Bonfim, Marquês de Souza e Planalto Alegre.

A maior concentração nas regiões Sul e Sudeste chama atenção de especialistas, que associam o avanço da obesidade a mudanças nos hábitos alimentares, sedentarismo e maior consumo de ultraprocessados. Em cidades pequenas como Lupércio, a oferta limitada de atividades físicas e de políticas públicas de saúde pode agravar o cenário.

As 10 cidades com os piores índices de obesidade