Quando se fala em cidades com alta qualidade de vida, muitos pensam imediatamente em países como Suíça ou Noruega. No entanto, uma cidade brasileira passou a integrar esse cenário de destaque internacional. São José dos Campos, localizada no interior de São Paulo, foi reconhecida como a primeira cidade do mundo a conquistar o nível platina da certificação ABNT NBR ISO 37125.

O reconhecimento foi anunciado em novembro de 2025 durante uma cerimônia no Paço Municipal. A certificação representa o mais alto nível internacional de avaliação do desempenho urbano, analisando diferentes aspectos ligados à sustentabilidade e à gestão das cidades. O selo é concedido com base em critérios ambientais, sociais e de governança, conhecidos pela sigla ESG.

Para alcançar o nível máximo, São José dos Campos precisou atender a uma série de indicadores estabelecidos pela norma. Ao todo, são 133 critérios divididos em três grandes eixos: ambiental, social e de governança. Entre os fatores analisados estão emissões de gases de efeito estufa, arborização urbana, gestão de resíduos, acesso à saúde, educação, segurança pública e eficiência administrativa.

A auditoria responsável pela certificação foi realizada pelo Parque de Inovação Tecnológica em parceria com a prefeitura da cidade, seguindo as diretrizes da Organização Internacional de Normalização. Com essa conquista, São José dos Campos passa a integrar um grupo seleto de cidades consideradas referências globais em gestão urbana inteligente, sustentável e voltada para a qualidade de vida da população.

O que fazer em São José dos Campos?

Quem visita São José dos Campos encontra diversas opções de lazer, cultura e contato com a natureza. Um dos pontos mais conhecidos da cidade é o Parque Vicentina Aranha, espaço histórico que reúne áreas verdes, eventos culturais, feiras gastronômicas e atividades ao ar livre. Outro destaque é o Parque da Cidade Roberto Burle Marx, ideal para caminhadas e piqueniques.

A cidade também possui atrações voltadas para ciência e tecnologia, refletindo sua forte vocação para inovação. Um exemplo é o Memorial Aeroespacial Brasileiro, que apresenta a história da aviação e da exploração espacial no país. Para quem gosta de compras e gastronomia, a região central e os shoppings da cidade oferecem restaurantes, cafés e opções de entretenimento.