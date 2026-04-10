Imagens impressionantes captadas pela missão Artemis II estão chamando atenção ao revelar detalhes surpreendentes do planeta Terra vistos do espaço profundo. Registradas a cerca de 160 mil quilômetros de distância, as fotos feitas pelos astronautas permitem identificar, com alguma ajuda, diversas cidades ao redor do mundo — incluindo localidades brasileiras.

A bordo da missão estão os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen, que utilizaram equipamentos variados como câmeras profissionais Nikon, iPhones e até GoPros para capturar os registros. O resultado são imagens detalhadas que mostram o brilho das cidades e a geografia do planeta de uma perspectiva rara.

Entre os destaques, várias cidades brasileiras podem ser vistas nas imagens, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Salvador, Recife, Natal e Fortaleza. Mesmo a grandes distâncias, é possível notar áreas iluminadas que correspondem a esses centros urbanos.

Além do Brasil, metrópoles globais como New York, Paris, Madrid, Barcelona, Lisbon, Cairo e Johannesburg também aparecem nos registros. A missão, que partiu no dia 1º e completou com sucesso sua volta ao redor da Lua no dia 6, marca a primeira viagem lunar tripulada deste século e o retorno de humanos além da órbita terrestre desde a histórica Apollo 17.

Playlist da missão mistura pop, rock e tradição espacial

Além das imagens impressionantes, a missão Artemis II também chamou atenção por um detalhe curioso: a trilha sonora dos astronautas. A NASA divulgou a playlist oficial utilizada para acordar a tripulação diariamente, reunindo artistas de diferentes estilos, como Chappell Roan, John Legend, Queen e David Bowie.

A tradição das “wake-up songs” existe desde as missões do programa Apollo e tem como objetivo manter o ritmo, o ânimo e a conexão emocional dos astronautas durante a viagem. Na Artemis II, músicas como “Pink Pony Club” e “Under Pressure” marcaram os dias da tripulação, mostrando como ciência e cultura pop caminham juntas até mesmo no espaço.