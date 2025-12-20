Astrônomos confirmaram pela primeira vez a existência de um buraco negro supermassivo “fugitivo”, expulso de sua galáxia de origem e atualmente viajando pelo espaço intergaláctico em alta velocidade. A descoberta foi feita com o auxílio do telescópio espacial James Webb (JWST) e descrita em um estudo divulgado em dezembro em um servidor científico de pré-publicações.

O objeto, batizado de RBH-1, possui pelo menos 10 milhões de vezes a massa do Sol e se move a cerca de 954 quilômetros por segundo — velocidade suficiente para percorrer a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro em menos de meio segundo. Ele está a aproximadamente 7,5 bilhões de anos-luz da Terra.

Buracos negros não podem ser vistos diretamente, mas revelam sua presença pelos efeitos que causam no espaço ao redor. No caso do RBH-1, os astrônomos detectaram uma onda de choque em forma de arco, semelhante à produzida por um avião supersônico, além de um extenso rastro de gás e formação estelar que se prolonga por cerca de 200 mil anos-luz atrás do objeto.

Esses indícios já tinham sido observados anteriormente, mas o telescópio James Webb trouxe um avanço decisivo ao medir com precisão a velocidade do gás ao redor do objeto. As análises revelaram um aumento abrupto, de cerca de 600 km/s em um espaço muito curto, um comportamento compatível apenas com a passagem de um corpo extremamente massivo em velocidade extraordinária.

O que é um buraco negro?

Um buraco negro é uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada consegue escapar dela, nem mesmo a luz. Ele se forma, na maioria dos casos, quando uma estrela muito grande esgota seu combustível, colapsa sob o próprio peso e concentra uma enorme quantidade de massa em um volume extremamente pequeno.

Esse campo gravitacional extremo cria um limite chamado horizonte de eventos. A partir desse ponto, tudo o que entra é definitivamente puxado para dentro do buraco negro. Embora não possam ser vistos diretamente, os buracos negros são detectados por seus efeitos no ambiente ao redor, como a emissão de radiação de gases aquecidos, a distorção do espaço-tempo e a influência sobre estrelas e matéria próximas.