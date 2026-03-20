Cientistas encontraram um exoplaneta (planeta que orbita estrelas fora do nosso Sistema Solar) que parece ser bem extremo. Chamado de L 98-59 d, ele gira bem perto de uma estrela pequena e vermelha, ficando tão quente que sua superfície é praticamente um mar de lava.

Para piorar, sua atmosfera está cheia de gases tóxicos, como o sulfeto de hidrogênio, que cheira a ovos podres.

Um planeta de lava

Segundo estudo publicado na Nature Astronomy, em vez de ter camadas como a Terra, o L 98-59 d parece uma enorme massa derretida, com pedras e cristais flutuando no magma. Além disso, esse magma pode estar carregado de enxofre, que se mistura com outros gases atmosféricos, criando tempestades químicas.

Observando, mas de longe

Segundo informações do jornal O Globo, mesmo que fosse possível sentir o cheiro de ovo podre, característico do planeta, ninguém conseguiria chegar perto dele, já que o calor extremo e os gases venenosos tornam qualquer aproximação impossível.

Ou seja, todas as informações sobre o L 98-59 d vieram do Telescópio Espacial James Webb e de observatórios na Terra. Os pesquisadores também perceberam que o planeta é bem menos denso do que esperavam, indicando que ele é diferente de qualquer planeta rochoso que conhecemos.