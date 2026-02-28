O icônico Caesars Palace, situado na famosa Las Vegas Strip, nos Estados Unidos, inaugurou recentemente duas novas suítes presidenciais que se destacam por seu tamanho e luxo excepcionais. As chamadas Colosseum Presidential Villas chegam a até 778 m², oferecendo espaços que combinam arte europeia com conforto contemporâneo.

Essas suítes, posicionadas nas coberturas do resort, contam com terraços panorâmicos, elevador privativo, lareiras de vidro duplo, lounges com bares e sala de jantar com mesa em mármore italiano, entre outros detalhes de alto padrão. Por serem classificadas como acomodações presidenciais, elas já receberam presidentes, líderes mundiais e celebridades ao longo dos anos.

A diária para esse tipo de vila começa em cerca de US$ 25 mil — o equivalente a aproximadamente R$ 130 mil por noite, dependendo da cotação do dólar — e pode subir ainda mais conforme o pacote de serviços contratados.

Como chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva poderia escolher uma dessas suítes presidenciais em eventual visita aos Estados Unidos, contando com acomodações voltadas a líderes internacionais. O espaço oferece segurança, privacidade e alto padrão, características comuns em viagens diplomáticas.

Ícone de luxo e tradição em Las Vegas

Inaugurado em 1966, o Caesars Palace é um dos resorts mais emblemáticos de Las Vegas. Inspirado na arquitetura da Roma Antiga, o complexo combina hotel, cassino, teatro, shopping de alto padrão e restaurantes comandados por chefs renomados, sendo referência mundial quando o assunto é entretenimento e hospitalidade de luxo.

Ao longo das décadas, o empreendimento recebeu celebridades, grandes empresários e líderes internacionais, consolidando sua reputação como destino de alto nível. Com constantes reformas e ampliações, o Caesars Palace mantém a tradição de oferecer experiências exclusivas, como as novas vilas presidenciais, que elevam ainda mais o padrão de sofisticação do resort.