A JBS se consolidou como uma das maiores produtoras de carne do planeta e um dos principais nomes da indústria alimentícia global. Com sede em São Paulo, a companhia brasileira atua em mais de 20 países e abastece mercados em todos os continentes, com produção de carne bovina, suína, de frango e alimentos processados.

A história da empresa começou de forma modesta, em 1953, quando José Batista Sobrinho fundou um pequeno açougue em Anápolis. Com o passar das décadas, especialmente a partir dos anos 2000, a JBS iniciou uma forte expansão internacional por meio de aquisições estratégicas, incluindo operações nos Estados Unidos, Europa e Austrália.

Hoje, a multinacional controla marcas amplamente conhecidas, como Friboi, Seara, Swift e Pilgrim’s Pride, ampliando sua presença em diferentes segmentos do setor alimentício. Essa estrutura global permite que a empresa produza e distribua carne em larga escala, atendendo milhões de consumidores ao redor do mundo.

Apesar do crescimento impressionante, a empresa também enfrentou desafios ao longo de sua trajetória, incluindo investigações como a Operação Lava Jato e a Operação Carne Fraca. Desde então, a companhia afirma ter reforçado suas políticas de governança, compliance e transparência.

Além disso, a JBS vem investindo em sustentabilidade e inovação, com metas ambiciosas como a neutralidade de carbono até 2040. A empresa também aposta em novas tecnologias, rastreabilidade da cadeia produtiva e alternativas como alimentos de base vegetal, buscando se adaptar às novas demandas do mercado global.

Gigante brasileira aposta em tecnologia e sustentabilidade

Com operações espalhadas por diversos continentes, a JBS tem ampliado investimentos em inovação e eficiência produtiva. A criação do JBS Biotech Innovation Center é um exemplo dessa estratégia, voltada ao desenvolvimento de novas soluções alimentares e tecnologias sustentáveis.

Ao mesmo tempo, a empresa busca fortalecer sua imagem no mercado internacional com práticas voltadas ao bem-estar animal, redução de emissões e controle da cadeia produtiva. Essas iniciativas são vistas como essenciais para manter a competitividade e garantir espaço em um setor cada vez mais exigente.