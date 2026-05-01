O governo confirmou a continuidade do ID Jovem (Identidade Jovem), um benefício criado para facilitar o acesso de jovens de baixa renda a atividades culturais, transporte e serviços básicos. A proposta também inclui pessoas acima de 19 anos.

O benefício é destinado a jovens com idade entre 15 e 29 anos que estejam em situação de baixa renda. Para ter direito, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico) do governo e manter os dados atualizados, já que essas informações são usadas para confirmar se a pessoa se encaixa nos critérios.

O que o ID Jovem oferece

Com o ID Jovem, é possível pagar meia-entrada em diversos eventos culturais e de lazer, como cinemas, teatros, shows e partidas esportivas. O programa também garante condições especiais no transporte interestadual, com vagas gratuitas em ônibus ou trens. Quando essas vagas já estiverem ocupadas, ainda é possível conseguir desconto no valor da passagem.

Além disso, o benefício pode incluir isenção de taxas em alguns serviços de emissão de documentos, sem pagamentos extras.

Como solicitar e validade

O jovem pode fazer o cadastro por meio do aplicativo oficial ou pelo site do programa, usando os dados já registrados no CadÚnico. Depois da validação, o documento fica disponível em formato digital. Não é necessário estar estudando para participar.

O benefício tem validade limitada e precisa ser renovado a cada seis meses para manter as informações atualizadas.