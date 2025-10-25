Se o som do seu celular está abafado, distorcido ou com chiados, o problema pode estar no alto-falante obstruído por sujeira ou poeira acumulada. Com o tempo, partículas entram nas aberturas do dispositivo e afetam a qualidade do áudio. Felizmente, há métodos simples e seguros para limpar o alto-falante do celular em casa, sem danificar o aparelho.

Quando o alto-falante do celular começa a apresentar som abafado, chiados ou distorções, a causa mais comum é o acúmulo de poeira, fiapos e resíduos nas aberturas do dispositivo. Antes de recorrer a consertos ou substituição, é possível realizar uma limpeza cuidadosa em casa, seguindo técnicas seguras que não danifiquem o aparelho.

Entre os cuidados mais importantes estão evitar produtos líquidos agressivos, como álcool em excesso ou sprays de limpeza, que podem danificar os componentes internos. O ideal é usar escovas de cerdas macias, palitos de madeira ou ar comprimido em baixa intensidade para remover a sujeira.

Além disso, limpar regularmente o celular e evitar ambientes empoeirados ajuda a manter o som nítido e a prolongar a vida útil do alto-falante. Outra dica importante é não inserir objetos metálicos ou pontiagudos nas grades do alto-falante, pois isso pode perfurar ou danificar os delicados componentes internos.

Para casos de sujeira mais resistente, alguns especialistas recomendam o uso de fita adesiva, pressionando levemente sobre a grade para remover partículas superficiais sem causar danos. Além da limpeza física, é útil verificar ajustes de software e atualizações do sistema, já que falhas de som nem sempre são causadas apenas por sujeira.