Um produto à base de melatonina, muito utilizado por brasileiros que buscam melhorar a qualidade do sono, teve sua comercialização suspensa em todo o país. A decisão foi publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que também determinou o recolhimento das unidades disponíveis no mercado.

A medida atinge o suplemento fabricado pela Vita BE Cosméticos LTDA e proíbe, além da venda, qualquer forma de distribuição, fabricação, importação e divulgação do item.

Problemas que motivaram a decisão

Segundo informações da agência, a irregularidade envolve a formulação do produto. Um dos componentes utilizados não passou por análise específica de segurança para uso por via sublingual. Além disso, a Anvisa também identificou que a publicidade associava o suplemento a benefícios como tratamento da insônia e regulação do ciclo do sono.

Pela legislação sanitária brasileira, suplementos alimentares não podem apresentar promessas terapêuticas sem autorização formal, sob risco de induzir o consumidor a erro.

Com a proibição, consumidores que adquiriram o produto são orientados a interromper o uso. A medida é preventiva e busca assegurar que todos os itens estejam de acordo com as normas sanitárias.

O que é a melatonina e como funciona a venda no Brasil

Conhecida como “hormônio do sono”, a melatonina é uma substância produzida naturalmente pelo organismo, mais especificamente por uma glândula localizada no cérebro. Ela ajuda o corpo a entender quando é hora de dormir e de acordar.

Porém, embora o corpo produza o hormônio de forma natural, fatores como estresse e alterações na rotina podem afetar. Por isso, algumas pessoas recorrem à suplementação como alternativa para tentar melhorar a qualidade do sono.

No Brasil, a melatonina é autorizada para venda como suplemento alimentar, desde que siga regras estabelecidas pela Anvisa.