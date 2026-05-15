A Ypê iniciou o processo de reembolso para consumidores que compraram detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes pertencentes aos lotes com final 1 da marca. A medida foi adotada após a suspensão determinada pela Anvisa envolvendo diversos produtos da fabricante.

Para solicitar a restituição, o consumidor precisa preencher um cadastro disponibilizado pela empresa com informações pessoais, endereço e dados do produto adquirido, incluindo número do lote e cupom fiscal. Depois do envio das informações, a Ypê encaminha um e-mail solicitando a confirmação da chave Pix para realizar o pagamento do valor correspondente.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, alguns consumidores receberam o reembolso já no primeiro dia útil após a confirmação dos dados bancários. Mesmo assim, ainda não existe garantia de que todos os pedidos serão aprovados automaticamente. A própria Anvisa orientou os clientes a procurarem o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa em caso de dúvidas.

Entre os produtos afetados estão detergentes Lava-Louças Ypê, versões Clear Care, Green e Toque Suave, além de linhas de lava-roupas Tixan Ypê e desinfetantes Bak Ypê, Atol e Pinho Ypê. A lista inclui ainda produtos como Tixan Antibac, Coco e Baunilha, Premium, Power Act e Ypê Express, todos pertencentes aos lotes suspensos pela fiscalização sanitária.

Anvisa mantém suspensão e aponta falhas graves da empresa

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu por unanimidade manter a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de diversas linhas da Ypê. Durante a votação realizada nesta sexta-feira (15), os diretores da agência afirmaram que as medidas apresentadas pela empresa foram consideradas insuficientes diante dos problemas encontrados durante a fiscalização.

Nos votos, integrantes da Anvisa citaram um “histórico recorrente de contaminação microbiológica” e afirmaram que os riscos sanitários ainda não foram totalmente eliminados. Mesmo mantendo parte das restrições, a agência segue acompanhando as ações adotadas pela fabricante e avalia novos desdobramentos sobre o caso envolvendo os produtos suspensos.