Comprar um imóvel de R$ 500 mil com apenas R$ 40 mil de entrada é um desafio, mas não impossível dependendo da renda familiar e das condições de financiamento oferecidas pelos bancos. Na prática, a entrada representa apenas 8% do valor total do imóvel, enquanto a maioria das instituições financeiras costuma exigir pelo menos 20% para liberar crédito imobiliário tradicional.

Para conseguir aprovação, muitos compradores recorrem à composição de renda familiar, uso do FGTS e prazos maiores de financiamento. Outra possibilidade é buscar imóveis na planta, já que algumas construtoras permitem parcelar parte da entrada durante o período de obras, reduzindo a necessidade de um valor alto logo no início da negociação.

Também é importante considerar os custos adicionais da compra, como escritura, ITBI, registro em cartório e taxas bancárias. Em um imóvel de R$ 500 mil, essas despesas podem ultrapassar R$ 20 mil facilmente, o que exige planejamento financeiro para evitar surpresas depois da aprovação do crédito.

Especialistas recomendam fazer simulações em diferentes bancos antes de fechar negócio. Dependendo da renda e do relacionamento com a instituição financeira, o comprador pode conseguir taxas menores e condições mais flexíveis. Ainda assim, o valor das parcelas precisa caber no orçamento, já que os bancos normalmente limitam o comprometimento da renda mensal em cerca de 30%.

Qual renda costuma ser necessária para esse financiamento?

Em um financiamento imobiliário de aproximadamente R$ 460 mil, as parcelas iniciais podem ultrapassar R$ 4 mil mensais dependendo do prazo e da taxa de juros. Por isso, muitos bancos exigem renda familiar entre R$ 13 mil e R$ 16 mil para aprovar uma operação desse porte sem maiores restrições.

Outro ponto importante é manter o nome limpo e ter um bom histórico financeiro. Score de crédito elevado, estabilidade profissional e baixa quantidade de dívidas aumentam bastante as chances de aprovação. Em alguns casos, o comprador também pode incluir um segundo participante no financiamento para ampliar a renda analisada pelo banco.