O lateral-direito Paulo Henrique, um dos nomes presentes na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, preocupou torcedores e comissão técnica ao deixar o campo chorando durante a partida entre Vasco e Paysandu, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13). O defensor se machucou logo aos três minutos do segundo tempo e precisou sair de maca.

O lance aconteceu após uma dividida pelo lado direito do campo. O jogador Facundo Bonifazi disputou a bola com Paulo Henrique, que acabou prendendo o tornozelo no gramado. Imediatamente, o lateral demonstrou fortes dores e recebeu atendimento médico ainda dentro de campo. Muito abalado, o atleta deixou a partida aos prantos, gerando preocupação entre os companheiros.

Vivendo grande fase no Vasco, Paulo Henrique aparece entre os 55 nomes da pré-lista elaborada por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. O lateral já teve oportunidade com o treinador italiano em outubro de 2025, quando defendeu a Seleção Brasileira em amistosos contra Japão e Coreia do Sul. Agora, a possível lesão pode atrapalhar suas chances de estar na convocação definitiva.

A lista final dos convocados será divulgada por Ancelotti na próxima segunda-feira (18), na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Com 145 jogos pelo Vasco, Paulo Henrique soma seis gols e 13 assistências, sendo considerado um dos principais destaques da equipe nas últimas temporadas.

Ancelotti mantém mistério sobre Neymar na Copa do Mundo

Em entrevista publicada pelo jornal The Guardian nesta quarta-feira (13), Carlo Ancelotti voltou a comentar sobre a situação de Neymar na disputa da próxima Copa do Mundo. O treinador deixou claro que a presença do atacante dependerá exclusivamente de sua condição física e do desempenho apresentado dentro de campo.

“A convocação de Neymar depende apenas dele, do que o jogador demonstrar em campo. Esse é um critério muito claro e não se aplica apenas a Neymar”, afirmou o técnico italiano. A declaração aumentou ainda mais a expectativa dos torcedores brasileiros para a divulgação da lista oficial da Seleção na próxima semana.