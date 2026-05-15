O sorteio que vai definir os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil já tem data marcada: ele acontece no dia 26 de maio, a partir das 11h (horário de Brasília), em um evento organizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Os torcedores poderão acompanhar tudo ao vivo na transmissão oficial da CBF no YouTube.

Depois que os confrontos forem definidos, os jogos de ida estão previstos para os dias 1 e 2 de agosto. Já as partidas de volta devem acontecer logo em seguida, nos dias 5 e 6.

Como funciona essa fase

Nesta etapa da competição, não existe separação por equipes e todos os 16 clubes classificados ficam juntos no mesmo grupo. Assim, qualquer time pode enfrentar qualquer outro, o que aumenta a expectativa para os jogos.

Times que seguem na competição

Os clubes que continuam na disputa são: Athletico-PR, Atlético-MG, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Grêmio, Internacional, Juventude, Mirassol, Palmeiras, Remo, Santos, Vasco da Gama e Vitória.