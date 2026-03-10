Os beneficiários do Bolsa Família precisam ficar atentos ao calendário de pagamentos referente ao mês de março de 2026. O governo federal confirmou que os depósitos começarão no dia 18 de março e seguirão até o dia 31, de acordo com o último número do Número de Identificação Social (NIS). O cronograma escalonado é utilizado para organizar os repasses e evitar sobrecarga no sistema de pagamentos.

O calendário funciona da seguinte forma: quem tem NIS final 1 recebe no dia 18, enquanto os pagamentos seguem diariamente até alcançar os beneficiários com final 0, que recebem no dia 31. Esse modelo é adotado todos os meses e geralmente ocorre nos últimos dez dias úteis, permitindo que milhões de famílias recebam o benefício de forma organizada.

Atualmente, o programa garante um valor mínimo de R$ 600 por família. No entanto, o pagamento pode ser maior dependendo da composição familiar. Existem adicionais, como R$ 150 para cada criança de até seis anos e R$ 50 para crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, além de valores extras para gestantes e bebês de até seis meses.

Para continuar recebendo o benefício, as famílias precisam cumprir algumas exigências nas áreas de saúde e educação. Entre elas estão a frequência escolar das crianças, a vacinação em dia e o acompanhamento pré-natal para gestantes. Caso essas regras não sejam seguidas ou o cadastro esteja desatualizado, o benefício pode ser bloqueado ou suspenso.

Os beneficiários também podem consultar o valor e a data do pagamento pelos aplicativos oficiais ou canais de atendimento. Entre as opções estão o aplicativo Bolsa Família, o aplicativo Caixa Tem, o telefone 111 da Caixa e o atendimento em unidades do CRAS. A recomendação é sempre acompanhar as informações por meios oficiais para evitar golpes ou notícias falsas sobre o programa.

Calendário do Bolsa Família para março de 2026