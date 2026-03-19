A Receita Federal divulgou as principais informações para os contribuintes que precisam entregar a declaração do Imposto de Renda em 2026. O calendário deste ano segue o padrão dos últimos anos, com início previsto para o mês de março e prazo final no fim de maio. A recomendação do órgão é que os brasileiros não deixem para a última hora, evitando erros e possíveis multas por atraso.

De acordo com as datas divulgadas, o envio da declaração deve começar por volta de 23 de março e se estender até 29 de maio de 2026. Durante esse período, os contribuintes precisam reunir documentos como informes de rendimentos, comprovantes de despesas e dados bancários.

A Receita também reforça a importância de utilizar a declaração pré-preenchida, disponível para quem possui conta gov.br com nível mais alto de segurança. Essa ferramenta traz dados já informados por empresas e bancos, reduzindo as chances de erro. Ainda assim, o contribuinte deve conferir todas as informações antes de enviar, já que qualquer inconsistência pode levar à chamada “malha fina”.

Outro ponto destacado é que a estrutura da declaração de 2026 não deve ter grandes mudanças em relação ao ano anterior, já que alterações mais amplas só terão impacto nas próximas declarações. Por isso, quem já declarou anteriormente deve encontrar um processo semelhante, mas precisa ficar atento aos detalhes para evitar problemas com o Fisco.

Prazo, documentos e cuidados devem ser prioridade

Especialistas alertam que organizar os documentos com antecedência é essencial para garantir uma entrega tranquila. Informes de rendimentos, recibos médicos, comprovantes de educação e extratos bancários devem ser conferidos com atenção antes do envio. Um erro simples, como valores divergentes, pode fazer com que a declaração fique retida para análise da Receita.

Além disso, enviar a declaração logo no início do prazo pode trazer vantagens, como receber a restituição mais cedo, caso haja valores a restituir. Por outro lado, quem perde o prazo está sujeito ao pagamento de multa, o que reforça a importância de acompanhar o calendário e cumprir as obrigações dentro do período estipulado.