Milhares de brasileiros que estão com o nome sujo podem ter uma oportunidade real de limpar o CPF neste início de ano por meio do Feirão Serasa Limpa Nome 2026, campanha que está acontecendo em todo o país com condições especiais de renegociação de dívidas.

O evento, organizado pela Serasa, reúne mais de 2.200 empresas parceiras e oferece descontos que podem chegar a 99% no valor das dívidas, facilitando a regularização de pendências financeiras. A iniciativa atende pessoas com dívidas de vários segmentos — incluindo bancos, financeiras, contas de serviços básicos e operadoras de telefonia.

A plataforma permite que elas negociem os débitos com parcelamentos facilitados e formas de pagamento flexíveis. A campanha ocorre tanto online e pelo aplicativo da Serasa quanto presencialmente em pontos de atendimento, como agências dos Correios, até o dia 1º de abril de 2026.

Para participar, basta acessar a Serasa Limpa Nome, consultar a situação do CPF e conferir as ofertas disponíveis para cada dívida. Uma vez feito o acordo e realizado o pagamento — seja à vista ou parcelado — o nome do consumidor pode ser retirado dos cadastros de inadimplentes em até cinco dias úteis, conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Especialistas em finanças recomendam que os interessados aproveitem essa oportunidade para não só limpar o nome, mas também reorganizar suas finanças e evitar a reincidência de atrasos. Aproveitar os descontos de até 99% e as condições de pagamento pode representar um passo importante para recuperar o crédito e retomar o planejamento financeiro pessoal.

Oportunidade para limpar o nome e reorganizar as finanças

O Feirão Serasa Limpa Nome 2026 oferece uma chance única para quem está com o CPF negativado negociar dívidas com descontos que chegam a 99%. Além de quitar pendências, o consumidor consegue recuperar o crédito e voltar a acessar serviços financeiros com mais facilidade, evitando restrições em bancos, financeiras e empresas de serviços essenciais.

É importante que os interessados aproveitem a campanha até o fim do prazo, conferindo as condições oferecidas para cada dívida e escolhendo a forma de pagamento mais adequada ao orçamento. A iniciativa também serve como um incentivo à educação financeira, permitindo que os brasileiros reflitam sobre hábitos de consumo e planejem melhor suas finanças futuras.