Jovens brasileiros que completam 18 anos em 2026 receberam um alerta importante do governo sobre o serviço militar obrigatório. Mesmo para quem não tem interesse em servir, o alistamento continua sendo exigido por lei e deve ser feito dentro do prazo estipulado, que vai de janeiro até o dia 30 de junho.

O ponto principal do comunicado é claro: não se alistar pode gerar consequências. Quem perde o prazo fica sujeito ao pagamento de multa e ainda pode enfrentar restrições em diversos direitos civis, o que tem preocupado muitos jovens que desconheciam essas regras.

Além da penalidade financeira, o cidadão que não regulariza sua situação com o serviço militar pode ter dificuldades para emitir documentos importantes, como passaporte, ou até mesmo para ingressar em universidades e assumir cargos públicos.

O governo reforça que o alistamento não significa, necessariamente, que o jovem será incorporado às Forças Armadas. Muitos são dispensados após a seleção, mas o cadastro é obrigatório e fundamental para manter a situação regular perante a lei.

Alistamento é obrigatório mesmo para quem não quer servir

Um dos pontos que mais gera dúvidas é justamente esse: não querer servir não elimina a obrigação de se alistar. O processo é apenas o primeiro passo e funciona como uma triagem, na qual apenas uma parte dos jovens é efetivamente convocada para o serviço militar.

Por isso, a recomendação das autoridades é simples: realizar o alistamento dentro do prazo evita problemas futuros e garante acesso normal a serviços e oportunidades. Ignorar essa etapa pode trazer complicações que vão muito além de uma simples multa.