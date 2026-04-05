Motoristas que possuem veículos das marcas Fiat, Nissan e Peugeot devem ficar atentos a um alerta envolvendo possíveis riscos mecânicos. Foram identificadas situações específicas em que falhas técnicas podem evoluir para superaquecimento e, em casos extremos, início de incêndio.

As análises apontam que a combinação de componentes próximos no compartimento do motor, especialmente em modelos mais modernos com sistemas híbridos ou compactos, pode favorecer atritos ou falhas elétricas. Em determinadas condições, como umidade elevada ou uso prolongado, esses fatores aumentam o risco de faíscas.

Quais veículos podem ser afetados

Com base nas informações do site BioBioChile, alguns modelos estão sob maior atenção:

Peugeot 208 e 2008

Citroën C3, C4 e C3 Aircross

Fiat Grande Panda

Alfa Romeo Junior

Jeep Avenger

Para veículos da Nissan, é recomendado acompanhar comunicados oficiais da fabricante, já que não há confirmação direta de envolvimento nos casos citados, mas a precaução é válida.

O que os motoristas devem fazer

Se você possui um veículo dessas marcas, é recomendado:

Verificar comunicados oficiais da montadora

Consultar o histórico de recall do seu carro

Agendar uma inspeção em uma concessionária autorizada

Ficar atento a fumaça ou alertas no painel

Na maioria dos casos, a correção é simples e rápida, com ajustes ou instalação de peças de proteção adicionais.