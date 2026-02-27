A Apple anunciou mudanças na forma como os downloads de aplicativos funcionam na App Store no Brasil, gerando preocupação entre usuários. A empresa passou a bloquear automaticamente o download de apps e jogos classificados como +18 quando a maioridade não é confirmada por um método considerado “razoável”, como a verificação de idade no sistema da loja.

Essa medida já entrou em vigor e tem provocado surpresa e frustração entre parte dos consumidores, especialmente pelos impactos práticos que pode causar no acesso a conteúdos e serviços digitais no país. A exigência de verificação de idade faz parte de uma atualização das políticas da Apple em resposta a regras e preocupações legais relacionadas à proteção de menores, e não é exclusiva ao Brasil.

Países como Austrália e Singapura também estão sujeitos a restrições semelhantes. No entanto, para muitos usuários brasileiros, a mudança foi interpretada como um “fim de downloads” no país, principalmente para quem não tiver a confirmação de idade configurada corretamente na conta.

Essa confusão tem levado a debates nas redes e fóruns online, com relatos de pessoas que enfrentam dificuldades inesperadas ao tentar instalar ou atualizar seus apps. Embora a Apple esteja aplicando essas restrições em conformidade com novas exigências regulatórias, a falta de comunicação clara antes da implementação surpreendeu muita gente no Brasil, um dos mercados mais importantes da empresa.

Medida exige verificação de idade e muda rotina dos usuários

A nova política da Apple exige que usuários confirmem sua idade para baixar aplicativos classificados como +18 na App Store. Sem essa validação, o sistema impede automaticamente o download, o que tem gerado dúvidas e relatos de dificuldades entre consumidores que não atualizaram ou não completaram as informações da conta.

Apesar do impacto inicial e da sensação de restrição, a medida não representa o fim geral dos downloads no Brasil, mas sim uma adequação às regras de classificação etária. A expectativa é que, após a regularização cadastral, usuários adultos continuem tendo acesso normal aos aplicativos, embora o processo de adaptação ainda provoque confusão e debate nas redes sociais.