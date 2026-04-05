A Amazon surpreendeu clientes ao anunciar o encerramento de um de seus serviços no Brasil, gerando grande repercussão nas redes sociais. Apesar de muitos interpretarem a notícia como o fim das operações da empresa no país, a realidade é mais específica: o que foi encerrado envolve parcerias estratégicas ligadas a programas de fidelidade.

De acordo com o comunicado, a empresa decidiu encerrar a integração com programas de milhas como Livelo, LATAM Pass e Esfera. Até então, consumidores podiam acessar o site da varejista por meio dessas plataformas e acumular pontos a cada compra realizada. Com a mudança, essa possibilidade deixa de existir a partir de abril.

A decisão faz parte de uma reestruturação estratégica da companhia, que vem revisando seus serviços e parcerias para ajustar sua atuação no mercado. Mesmo com o fim dessa funcionalidade, a empresa segue operando normalmente no Brasil, mantendo suas vendas online, entregas e demais serviços ativos.

Outro ponto importante é que os clientes não perderão os pontos já acumulados. Eles ainda poderão ser utilizados para obter descontos ou realizar compras, conforme as regras de cada programa. A principal mudança, portanto, está na impossibilidade de gerar novas milhas a partir de compras na plataforma.

O que muda para os consumidores brasileiros

Com o fim das parcerias, consumidores que utilizavam a Amazon como estratégia para acumular milhas precisarão buscar alternativas. Durante anos, a plataforma foi uma das formas mais práticas de gerar pontos fora do uso de cartões de crédito, o que agora deixa de existir.

Por outro lado, nem tudo foi afetado pela decisão. Algumas parcerias com plataformas de cashback continuam funcionando, permitindo que os clientes ainda tenham algum tipo de benefício financeiro nas compras. A mudança, portanto, não representa o fim da Amazon no Brasil, mas sim uma alteração relevante na forma como os usuários interagem com os programas de vantagens.