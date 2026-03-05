A seleção do Irã já se prepara para disputar a Copa do Mundo FIFA de 2026, competição que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Além da expectativa esportiva, o torneio pode trazer um duelo histórico: um possível confronto entre iranianos e norte-americanos no mata-mata do Mundial, cenário que ganhou destaque por causa do contexto político entre os dois países.

No sorteio da competição, o Irã foi colocado no Grupo G ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia. Já os Estados Unidos aparecem no Grupo D, enfrentando Paraguai, Austrália e uma seleção que virá da repescagem europeia. Dependendo da classificação na fase de grupos, o chaveamento prevê que as duas seleções possam se cruzar logo na primeira rodada do mata-mata.

O encontro se tornaria ainda mais simbólico porque a relação entre Irã e Estados Unidos atravessa um momento de forte tensão política e militar. Esta pode ser a primeira Copa do Mundo em que uma seleção joga em território de um país com o qual mantém um conflito direto, o que coloca o torneio em um cenário geopolítico incomum para o futebol internacional.

Mesmo com o clima de tensão, a expectativa é de que o futebol siga como palco de um confronto histórico dentro das quatro linhas. Caso os resultados da fase de grupos confirmem o cruzamento previsto no chaveamento, o duelo poderá acontecer nos Estados Unidos e se tornar um dos jogos mais aguardados de todo o Mundial de 2026.

Declaração de Trump aumenta tensão política em torno do Mundial

O debate sobre a presença do Irã na Copa do Mundo ganhou ainda mais repercussão após declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista ao site Politico, ele afirmou que “não se importa” se a seleção iraniana participará ou não do torneio, ressaltando que considera o país “muito enfraquecido” após os recentes conflitos militares na região.

A declaração ocorre em meio à escalada de tensões entre os dois países e levanta dúvidas sobre como a situação política pode impactar o torneio organizado pela FIFA. Apesar das declarações, a entidade máxima do futebol mantém a posição de que a Copa deve reunir todas as seleções classificadas, enquanto monitora os desdobramentos do conflito.