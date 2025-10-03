O fim do mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) desperta interesse tanto no meio jurídico quanto na opinião pública, especialmente quando se trata de figuras centrais da Corte. Entre eles, Alexandre de Moraes, que ocupa um papel de destaque em decisões importantes do país, gera dúvidas sobre a duração de sua atuação e a data exata de conclusão de seu mandato.

Alexandre de Moraes está no STF há sete anos e ainda pode permanecer por mais 19 anos na cadeira que ocupa na Suprema Corte. De acordo com a Constituição, o mandato dos ministros se estende até completarem 75 anos de idade.

A partir dessa idade, os ministros são obrigados a se aposentar, ou seja, mesmo que queiram continuar, a lei não permite. Assim, o ministro de 55 anos terá que deixar o STF em dezembro de 2043, ao atingir a idade máxima permitida para permanecer na Corte. Isso significa que Alexandre de Moraes ainda terá mais de 7 mil dias à frente como magistrado do Supremo.

A indicação dos ministros do STF pelo presidente da República é uma prerrogativa estabelecida pela Constituição de 1988. Alexandre de Moraes, que ocupava o cargo de ministro da Justiça no governo de Michel Temer, foi nomeado para a Suprema Corte pelo então presidente em 2017.

Os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)