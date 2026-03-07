Com a aproximação da Copa do Mundo FIFA de 2026 — que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho, com 48 seleções e 104 partidas — surgiram especulações nas últimas semanas sobre um possível cancelamento do torneio devido a cenários de conflito global, especialmente a tensão entre países como Estados Unidos e Irã.

O debate ganhou espaço principalmente nas redes sociais e entre comentaristas, mas especialistas e entidades oficiais ainda consideram muito improvável que o Mundial seja cancelado. Uma das principais preocupações tem sido o conflito no Oriente Médio, que envolveu ataques militares entre os EUA, Israel e Irã.

O fato criou um ambiente de instabilidade que poderia, em teoria, atingir preparativos esportivos e logísticos. No entanto, autoridades da FIFA têm reiterado que as preparações seguem conforme o cronograma normal, com garantias de segurança e cooperação entre os países-sede.

Analistas apontam que cancelar ou mesmo adiar um evento desse porte seria um desafio monumental, tanto logisticamente quanto economicamente, pois o Mundial envolve contratos multimilionários, obras, estádios prontos e bilhetes já vendidos.

Ainda assim, existem incertezas específicas, como a participação de seleções diretamente afetadas por conflitos, por exemplo o relato de que a presença do Irã na competição pode estar em dúvida, o que não implica, porém, o cancelamento do torneio inteiro — apenas potenciais ajustes na lista de participantes caso uma equipe opte por não disputar.

Todos os Grupos da Copa do Mundo

GRUPO A: México, África do Sul, Coreia do Sul e Repescagem Europa D (República Tcheca, Irlanda, Dinamarca ou Macedônia do Norte);

GRUPO B: Canadá, Repescagem Europa A (Itália, Irlanda do Norte, País de Gales ou Bósnia) Catar e Suíça;

GRUPO C: Brasil, Marrocos, Haiti e Escócia;

GRUPO D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália e Repescagem Europa C (Turquia, Romênia, Eslováquia ou Kosovo);

GRUPO E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim e Equador;

GRUPO F: Holanda, Japão, Europa B (Ucrânia, Suécia, Polônia ou Albânia) e Tunísia;

GRUPO G: Bélgica, Egito, Irã e Nova Zelândia;

GRUPO H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai;

GRUPO I: França, Senegal, Repescagem Intercontinental 2 (Bolívia, Suriname ou Iraque) e Noruega;

GRUPO J: Argentina, Argélia, Áustria e Jordânia;

GRUPO K: Portugal, Repescagem Intercontinental 1(RD Congo, Jamaica ou Nova Caledônia) Uzbequistão e Colômbia;

GRUPO L: Inglaterra, Croácia, Gana e Panamá.