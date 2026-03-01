O futebol espanhol foi surpreendido com a decisão de Cristiano Ronaldo de adquirir 25% das ações da UD Almería, equipe que disputa a Segunda Divisão do país. A negociação, realizada por meio da empresa CR7 Sports Investments, marca um passo importante na transição de carreira do astro português, que passa a atuar também como investidor e sócio de um clube profissional na Europa.

A movimentação chama atenção porque, apesar do novo papel nos bastidores, Ronaldo segue em plena atividade defendendo o Al-Nassr, na Arábia Saudita. Mesmo mantendo alto nível competitivo e acumulando gols, o camisa 7 já demonstra planejamento para o futuro fora das quatro linhas.

A compra de parte do Almería evidencia que o craque começa a estruturar sua vida pós-aposentadoria, mirando influência direta na gestão esportiva. A escolha pela Espanha não é aleatória. Foi no país que Cristiano Ronaldo viveu o auge da carreira, tornando-se o maior artilheiro da história do Real Madrid.

Durante nove temporadas, acumulou títulos, recordes e protagonizou alguns dos momentos mais marcantes da história recente do futebol europeu. Agora, retorna ao cenário espanhol sob uma nova perspectiva — não mais como estrela em campo, mas como empresário do esporte.

O investimento no Almería sinaliza que CR7 quer permanecer relevante no futebol mesmo após pendurar as chuteiras. Aos 41 anos, ele parece antecipar movimentos estratégicos para garantir continuidade no ambiente que o consagrou. Se dentro de campo construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história, fora dele começa a desenhar um novo capítulo.

Fortuna bilionária reforça poder de investimento do astro português

A entrada de Cristiano Ronaldo no quadro societário da UD Almería é apenas mais um capítulo de uma trajetória marcada não só por gols, mas também por cifras impressionantes. Ao longo da carreira, CR7 acumulou uma das maiores fortunas do esporte mundial, impulsionada por salários milionários, contratos publicitários e investimentos em diferentes áreas.

Com ganhos que, somados entre clubes e patrocínios, ultrapassam a casa do bilhão de dólares ao longo dos anos, o português construiu um verdadeiro império empresarial. Essa solidez financeira permite que ele amplie sua atuação no futebol de forma estratégica, sem depender exclusivamente da renda como jogador.