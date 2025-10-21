Um dos nomes mais polêmicos do jornalismo esportivo brasileiro, o apresentador Neto tratou de colocar ainda mais lenha na fogueira em duas históricas “tretas” que ele manteve nos últimos anos: uma com Denílson e outra com Felipe Melo. Em edição do programa ‘Apito Final’, Neto afirmou que os dois são “fracos demais” como comentaristas.

Para piorar ainda mais a situação, a dura fala veio logo depois de Neto mostrar a imagem dos outros dois ex-jogadores comentando jogos do Campeonato Brasileiro na concorrente SporTV. Esta não é a primeira vez em que o apresentador da Band aproveita para alfinetar Denílson, seu ex-companheiro de canal, e Felipe Melo, eterno “inimigo”.

Com Denílson, os conflitos ocorreram principalmente durante a colaboração do pentacampeão no programa “Os Donos da Bola”, da Band, e envolveram trocas de farpas nas redes sociais e declarações em entrevistas. Em junho de 2025, a tensão entre eles se intensificou quando Denílson afirmou que Neto não fazia parte de seu círculo de amizades.

Neto respondeu publicamente, afirmando que nunca quis estar ao lado de Denílson, apesar de reconhecer que ele tem um bom coração. Além disso, Neto mencionou que Denílson havia pedido para sair do programa para atuar no “Jogo Aberto”, o que ele interpretou como uma atitude egoísta, já que Denílson buscava maior visibilidade e oportunidades de merchandising.

Denílson, por sua vez, explicou que sua saída foi motivada por um episódio específico: ele foi retirado do programa no dia da morte do jornalista esportivo Luciano do Valle. Ele afirmou que, após esse incidente, pediu para não participar mais do programa, destacando que cada um tem sua versão dos acontecimentos.

Já a rivalidade com Felipe Melo é marcada por uma série de desentendimentos públicos, principalmente no contexto esportivo. Um dos episódios mais notáveis ocorreu em 2016, quando um áudio vazado revelou críticas de Felipe Melo a comentaristas de TV, incluindo Neto. Em resposta, o apresentador usou de ironia e relembrou suas conquistas em campo.