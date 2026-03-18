O ex-jogador e apresentador Craque Neto voltou a causar polêmica ao gravar um vídeo nas redes sociais detonando o técnico Tite após sua demissão do Cruzeiro. Conhecido pelo estilo direto, Neto não poupou críticas e chamou o treinador de “medíocre”, gerando forte repercussão no mundo do futebol.

Durante o desabafo, Neto foi ainda mais duro e afirmou que Tite seria o “pior treinador da história da Seleção Brasileira”, chegando a compará-lo negativamente com Sebastião Lazaroni. As declarações chamaram atenção pelo tom agressivo e pela forma como expuseram sua opinião sobre a carreira recente do técnico.

O apresentador também criticou o desempenho de Tite em clubes como Flamengo e Cruzeiro, mesmo reconhecendo o sucesso histórico no Corinthians. Para Neto, o treinador não conseguiu repetir o mesmo nível de desempenho em equipes com grandes elencos, apontando falhas e até “incompetência” em suas últimas passagens.

Além disso, ele questionou a parceria profissional entre Tite e seu filho, Matheus Bachi, sugerindo que a relação teria influenciado negativamente os resultados. Neto ainda afirmou que chegou a alertar a diretoria do Cruzeiro sobre a contratação, criticando a decisão e demonstrando preocupação com o futuro do clube após a saída do treinador.

Cruzeiro quer português para substituir Tite

A diretoria do Cruzeiro segue avaliando cuidadosamente os detalhes para a possível contratação de Artur Jorge, tratando o nome do treinador como uma opção viável após a saída de Tite. Internamente, o clube demonstra confiança no negócio, mas ainda discute pontos importantes antes de avançar de forma definitiva nas negociações.

Um dos principais entraves é o tempo de contrato e, principalmente, a multa rescisória do técnico português, que atualmente tem vínculo com o Al-Rayyan. Para tirá-lo do clube, seria necessário um investimento alto, com valores que podem chegar a milhões de euros, o que exige cautela por parte da diretoria celeste.