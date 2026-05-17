O atacante Cristiano Ronaldo ampliou sua presença no mercado de mídia esportiva e surpreendeu os fãs ao se tornar acionista da LiveModeTV, braço internacional da empresa brasileira responsável pela CazéTV. O acordo foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira (14) e faz parte do plano de expansão global da companhia antes da Copa do Mundo de 2026.

A parceria une o enorme alcance digital de Cristiano Ronaldo ao modelo de transmissões esportivas adotado pela LiveMode, que se destacou nos últimos anos pela exibição gratuita de grandes eventos esportivos no YouTube e em outras plataformas digitais. Atualmente defendendo o Al-Nassr, o craque português busca fortalecer ainda mais sua atuação fora dos gramados.

Apesar da repercussão internacional do anúncio, os valores do investimento e o percentual adquirido pelo jogador não foram divulgados pelas partes envolvidas. Ainda assim, o acordo é tratado como um dos movimentos mais importantes da empresa brasileira no setor de mídia esportiva digital, especialmente às vésperas da próxima Copa do Mundo.

A LiveMode ganhou enorme projeção internacional graças ao sucesso da CazéTV, criada em parceria com o streamer Casimiro Miguel. A plataforma acumulou milhões de visualizações durante transmissões da Copa do Mundo, Olimpíadas e outros grandes eventos esportivos, consolidando-se como uma das principais referências do segmento no Brasil.

Empresa brasileira planeja expansão internacional em 2026

Com a entrada de Cristiano Ronaldo como acionista, a LiveMode pretende acelerar sua expansão internacional, principalmente em Portugal e em outros mercados estratégicos ligados ao futebol. A expectativa é ampliar a distribuição global de conteúdos esportivos digitais e fortalecer ainda mais a presença da marca em plataformas online.

Em comunicado oficial, Cristiano Ronaldo destacou que a parceria tem como objetivo aproximar o esporte do público através de novas tecnologias e formatos digitais. Segundo o jogador, a ideia é ampliar o alcance das principais competições esportivas do mundo e tornar o conteúdo cada vez mais acessível para diferentes públicos ao redor do planeta.