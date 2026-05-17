A atriz Angelina Jolie colocou à venda uma de suas propriedades mais emblemáticas em Los Angeles. A mansão histórica está avaliada em US$ 29,85 milhões, valor que ultrapassa R$ 147 milhões na cotação atual, reforçando o interesse do mercado de luxo por imóveis que unem exclusividade, arquitetura clássica e forte valor emocional.

Mais do que apenas uma residência milionária, a propriedade se tornou símbolo de uma nova fase do mercado imobiliário de alto padrão. Especialistas apontam que compradores da elite passaram a priorizar imóveis capazes de oferecer privacidade, identidade própria e experiências mais sofisticadas dentro das grandes cidades.

Nos últimos anos, o conceito de luxo mudou significativamente. Se antes o destaque estava na ostentação e no tamanho das propriedades, agora cresce a procura por residências com assinatura arquitetônica, ambientes personalizados e sensação de refúgio particular. Casas históricas e cheias de personalidade ganharam ainda mais espaço entre os compradores mais ricos.

Segundo o incorporador imobiliário Thiago Castilho, o comportamento do consumidor de alta renda mudou de forma clara. De acordo com ele, o novo luxo está ligado à experiência proporcionada pelo imóvel, incluindo conforto, exclusividade e conexão emocional com o espaço, muito além da localização ou da metragem da residência.

Mercado de luxo vive nova transformação

A venda da mansão de Angelina Jolie reacendeu o interesse por propriedades históricas em regiões nobres dos Estados Unidos. Imóveis ligados a celebridades costumam atrair atenção mundial justamente por combinarem arquitetura diferenciada, histórias marcantes e alto potencial de valorização.

Além disso, especialistas afirmam que o perfil dos compradores de luxo mudou nos últimos anos. Hoje, muitos clientes buscam residências que funcionem como verdadeiros refúgios urbanos, oferecendo bem-estar, privacidade e experiências exclusivas sem abrir mão da sofisticação.