Uma propriedade localizada em Bel-Air, um dos bairros mais nobres de Los Angeles, nos Estados Unidos, foi colocada à venda por cerca de US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões), se tornando a residência mais cara já anunciada no país.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, o imóvel tem ligação com uma entidade associada à família real do Catar e ocupa aproximadamente cerca de 32 mil m² de terreno, tendo 6.500 m² de área construída no total.

Estrutura e comodidades

Além da casa principal, que tem cerca de 4.600 m², existe também uma casa de hóspedes, com mais 2.700 m². A mansão também conta com outras comodidades como:

39 quartos e 59 banheiros

Três piscinas

Spa completo com sauna e salas de massagem

Academia, estúdio de pilates e salão de beleza

Espaços para arte e entretenimento

Clínica médica equipada com aparelhos como raio-X

Quadra de tênis e outras áreas esportivas

Jardins, cabanas e áreas externas de lazer

Novo marco no mercado

Segundo o Uol, se for vendida por esse valor, a mansão pode quebrar recordes no país. A propriedade mais cara vendida por lá até então custou US$ 239 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão).