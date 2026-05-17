Uma propriedade localizada em Bel-Air, um dos bairros mais nobres de Los Angeles, nos Estados Unidos, foi colocada à venda por cerca de US$ 400 milhões (aproximadamente R$ 2 bilhões), se tornando a residência mais cara já anunciada no país.
Segundo informações divulgadas pela imprensa, o imóvel tem ligação com uma entidade associada à família real do Catar e ocupa aproximadamente cerca de 32 mil m² de terreno, tendo 6.500 m² de área construída no total.
Estrutura e comodidades
Além da casa principal, que tem cerca de 4.600 m², existe também uma casa de hóspedes, com mais 2.700 m². A mansão também conta com outras comodidades como:
- 39 quartos e 59 banheiros
- Três piscinas
- Spa completo com sauna e salas de massagem
- Academia, estúdio de pilates e salão de beleza
- Espaços para arte e entretenimento
- Clínica médica equipada com aparelhos como raio-X
- Quadra de tênis e outras áreas esportivas
- Jardins, cabanas e áreas externas de lazer
Novo marco no mercado
Segundo o Uol, se for vendida por esse valor, a mansão pode quebrar recordes no país. A propriedade mais cara vendida por lá até então custou US$ 239 milhões (cerca de R$ 1,2 bilhão).
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