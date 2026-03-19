O Cruzeiro avançou nas negociações para definir seu novo treinador e já tem um nome como prioridade no mercado. Trata-se do técnico português Artur Jorge, que deu sinal positivo para assumir o comando da equipe mineira. A informação é fruto de apuração dos jornalistas André Hernan e Bruno Andrade, que detalharam os bastidores das conversas.

Com o aval do treinador, a diretoria celeste agora trabalha para alinhar os últimos detalhes contratuais, incluindo a questão salarial. O clube está disposto a “abrir o bolso” para fechar o acordo, oferecendo valores superiores aos pagos à comissão técnica anterior. Esse movimento mostra a intenção da diretoria em trazer um nome de peso para substituir Tite, recentemente desligado do cargo.

Apesar do avanço nas tratativas, o principal entrave ainda é a negociação com o Al-Rayyan, atual clube de Artur Jorge. O treinador possui contrato em vigor, e o Cruzeiro precisará acertar o pagamento de uma multa rescisória considerada alta. A estratégia do clube é primeiro fechar todos os termos com o técnico para, só então, iniciar as conversas formais com a equipe do Catar.

Internamente, o clima é de expectativa por um desfecho rápido. A diretoria entende que a definição do novo comandante é essencial para dar sequência à temporada e reorganizar o elenco. Caso o acordo seja concluído, a tendência é de anúncio oficial nos próximos dias, consolidando Artur Jorge como o novo nome à frente da equipe celeste.

Passagem pelo Botafogo reforça credenciais do treinador

Antes de avançar nas negociações com o Cruzeiro, Artur Jorge teve uma passagem histórica pelo Botafogo em 2024. Sob seu comando, o clube conquistou dois dos títulos mais importantes do futebol sul-americano: o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

Durante sua trajetória, Artur Jorge comandou o Botafogo em mais de 60 partidas, acumulando cerca de 40 vitórias, números que refletem o alto nível de desempenho da equipe. Além dos resultados expressivos, o técnico foi elogiado pela capacidade de gestão de grupo e pela valorização de jovens talentos, deixando uma imagem extremamente positiva.