Um dia após a contratação de Tite para o lugar de Leonardo Jardim, o Cruzeiro oficializou a saída de três jogadores do elenco. Bolasie, Eduardo e Gamarra não farão parte do grupo para 2026. O clube se despediu dos atletas pelas redes sociais.

Os três jogadores permaneceram no clube mineiro por apenas uma temporada. O Cruzeiro agradeceu aos atletas pelo período em que estiveram na equipe, com destaque para Eduardo, que foi um dos reservas mais acionados. Já o zagueiro Gamarra, pertencente ao Athletico-PR, está sendo negociado pelo clube paranaense com o Olimpia, do Paraguai.

Por fim, Bolasie não conseguiu se firmar como titular ao longo da temporada e chegou a passar cerca de 45 dias sem atuar, entre agosto e setembro. O atacante voltou a ser utilizado apenas nas três últimas rodadas do Campeonato Brasileiro e encerrou o ano com quatro gols e três assistências.

O atacante, que vinha de uma ótima temporada em 2024 pelo Criciúma, conquistou rapidamente a torcida com suas comemorações após as vitórias. A cada jogo, Bolasie publicava vídeos nas redes sociais celebrando os “três pontos para o Cruzeiro” e ainda protagonizou provocações ao rival Atlético-MG nas vitórias pela Copa do Brasil.

Tite fala em “orgulho e gratidão” no Cruzeiro

Tite, novo técnico do Cruzeiro, chegou a Belo Horizonte na manhã da última terça-feira. O treinador viajou em um jatinho de Pedro Lourenço, empresário e proprietário da SAF do clube, e foi contratado para substituir Leonardo Jardim, que deixou o cargo por motivos pessoais.

Ao sair da Toca da Raposa, Tite falou brevemente com a imprensa e declarou: “Orgulho e gratidão. Um agradecimento pelo convite.” Ele chega acompanhado dos auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Bergantin, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.