O Cruzeiro oficializou a demissão do técnico Tite após o empate por 3 a 3 com o Vasco da Gama, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. A decisão foi tomada depois de uma sequência de resultados abaixo do esperado no início da competição nacional, aumentando a pressão sobre a comissão técnica e levando a diretoria a encerrar o trabalho do treinador.

Tite havia chegado ao clube com grande expectativa e, pouco antes da demissão, conquistou o título do Campeonato Mineiro. Mesmo com a taça estadual, o desempenho irregular nas primeiras rodadas do Brasileirão e as dificuldades apresentadas pela equipe dentro de campo acabaram pesando na avaliação da diretoria da SAF.

O que chama atenção no caso é a mudança de discurso do dono da SAF cruzeirense, Pedro Lourenço, conhecido como Pedrinho BH. Há exatamente uma semana, após a conquista do estadual, o dirigente havia garantido publicamente a permanência do treinador e demonstrado total confiança no trabalho que vinha sendo desenvolvido.

“Toda vida nós tínhamos a convicção com o Tite. Tínhamos não, temos a convicção com o Tite. O Tite é o nosso técnico, nós não vamos trocar. A não ser que… técnico vive de resultado, mas no momento nós estamos felizes com ele. Aguentamos todas as pressões e hora nenhuma passou pela nossa cabeça demitir ele”, disse o dirigente na ocasião.

Sete dias depois, porém, a decisão de demitir o treinador acabou representando um claro “volta atrás” da diretoria celeste. No total, Tite teve oito vitórias, todas dentro do Campeonato Mineiro, dois empates e sete derrotas dirigindo o Cruzeiro.

Cruzeiro já tem favorito para substituir Tite

O Cruzeiro já trabalha nos bastidores para definir quem assumirá o comando da equipe após a demissão de Tite. O principal nome no radar da diretoria é o de Filipe Luís, ex-técnico do Flamengo, que surge como o favorito para ocupar o cargo.

A diretoria celeste vê em Filipe Luís um perfil capaz de reorganizar o time em meio ao início complicado de temporada. Mesmo ainda jovem como treinador, ele ganhou destaque recente no futebol brasileiro pelos trabalhos realizados no Flamengo, o que fez seu nome ganhar força internamente como possível substituto para liderar o projeto da SAF cruzeirense.