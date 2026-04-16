Quem costuma deixar a declaração do Imposto de Renda para os últimos dias precisa ficar atento, já que, neste ano, o calendário encurtou. Diferente do ano anterior, quando o envio podia ser feito até 30 de maio, agora o prazo final foi antecipado para sexta-feira, dia 29.

A mudança pode parecer pequena, mas faz diferença para quem costuma deixar para o último dia. O período de entrega começou no dia 23 de março e segue até essa data, porém a recomendação é não esperar até o prazo final justamente para evitar problemas.

Quem precisa declarar Imposto de Renda

Deve declarar quem teve rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 ao longo de 2025 ou possuía bens superiores a R$ 800 mil até o fim do ano. Houve também a ampliação na faixa de isenção e pessoas com renda mensal de até R$ 5 mil estão dispensadas do pagamento.

O contribuinte que não entregar a declaração dentro do período estará sujeito a multa, com valor mínimo de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

Os que ainda não declararam tem tempo de sobra para reunir os documentos necessários e revisar as informações para evitar dor de cabeça. Importante lembrar também que a declaração deste ano considera os rendimentos e bens de 2025.