Um dos maiores treinadores da história do Atlético Mineiro, Cuca não conseguiu repetir o mesmo sucesso de passagens anteriores pelo clube. Em agosto deste ano, logo após uma dura derrota por 2 a 0 para o arquirrival Cruzeiro pela Copa do Brasil, o experiente técnico acabou demitido e, desde então, permanece livre no mercado.

Por conta disso, Cuca se tornou um dos alvos do Remo, clube paraense que está de volta a Série A do Campeonato Brasileiro após longos 32 anos de espera. Aos 62 anos, o treinador tem uma relação direta com o Leão Azul. Cuca foi jogador do Remo na década de 1990 e também comandou o time azulino no início dos anos 2000.

A negociação, no entanto, não deve sair. Segundo informações do portal ge.globo, Cuca já estaria em negociação com um time do futebol árabe e, por esta razão, preferiu agradecer o convite do Remo e rejeitar a proposta. Além do ex-Atlético, o clube paranaense tem outros dois técnicos na alça de mira: Tiago Nunes e Martín Palermo.

Quarto colocado na Série B, o Remo foi comandado pelo técnico Guto Ferreira na campanha do acesso. A renovação contratual com o treinador, no entanto, esbarrou no pedido do empresário de R$ 900 mil para uma futura rescisão de contrato.

