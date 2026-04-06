O astro Neymar acabou se complicando e virou desfalque importante no Santos. O atacante recebeu o terceiro cartão amarelo após se envolver em uma confusão com o argentino Diego Hernández, do Remo, ao reclamar de faltas duras durante a partida. A advertência, aplicada por atitude considerada desrespeitosa ao confrontar o adversário, tirou o camisa 10 do duelo contra o Flamengo.

Sem o principal nome, o Santos entrou em campo no Maracanã neste domingo (5) e acabou derrotado por 3 a 1, em mais um resultado negativo na temporada. A ausência de Neymar foi sentida principalmente na criação ofensiva, setor que já vinha apresentando dificuldades, e o time não conseguiu reagir diante da pressão do adversário.

Além da suspensão, o atacante também não estará presente na estreia da equipe na Copa Sul-Americana. O técnico Cuca já havia definido previamente que Neymar seria poupado da viagem ao Equador, onde o Santos enfrenta o Deportivo Cuenca. A decisão faz parte de um planejamento físico para preservar o jogador em meio à sequência intensa de jogos.

Após a derrota recente, Cuca lamentou o momento da equipe e destacou a necessidade de minimizar erros para voltar a vencer. Sem Neymar em campo nos próximos compromissos, o treinador terá a missão de reorganizar o time e encontrar alternativas ofensivas para tentar dar uma resposta rápida na temporada, especialmente na competição internacional.

Santos monta estratégia para ter Neymar em alto nível até a Copa

O Santos já definiu um planejamento específico para garantir que Neymar esteja presente na maior parte dos jogos até a Copa do Mundo. A ideia do clube é manter o camisa 10 com “tanque cheio”, controlando a carga física e evitando desgastes desnecessários, especialmente em partidas consideradas menos prioritárias no calendário.

Para isso, o atacante tem seguido uma rotina intensa de preparação, com treinos em dois períodos e acompanhamento físico rigoroso. A estratégia inclui poupar o jogador em momentos pontuais, como na estreia da Sul-Americana, visando tê-lo disponível para a sequência mais pesada da temporada, que será decisiva para as pretensões do atleta com a Seleção Brasileira.