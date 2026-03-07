A frase “Deus está morto” é uma das mais polêmicas da história da filosofia. Escrita por Friedrich Nietzsche no século XIX, ela aparece em obras como A Gaia Ciência e também em Assim Falou Zaratustra. Ao longo dos anos, a expressão foi frequentemente interpretada como um ataque direto à religião, especialmente ao cristianismo.

No entanto, o sentido atribuído pelo filósofo é mais complexo e profundo do que uma simples negação da fé. Nietzsche não estava anunciando a morte literal de Deus. A frase funciona como uma metáfora para descrever uma transformação cultural que já estava em curso na Europa: a perda da influência absoluta da religião cristã sobre a vida social, política e moral.

Com o avanço da ciência, do racionalismo e das mudanças sociais, antigas certezas começaram a ser questionadas. Para o pensador alemão, esse processo abalava as bases que sustentavam os valores tradicionais.

Quando escreve que “nós o matamos”, Nietzsche sugere que a própria humanidade, ao abandonar as antigas crenças e confiar cada vez mais na razão e na ciência, foi responsável por derrubar os fundamentos que orientavam sua visão de mundo. O problema central, para ele, não era a queda da fé em si, mas o vazio que poderia surgir em seguida.

Sem uma referência absoluta, como definir o que é certo ou errado? Como encontrar sentido para a existência? Essa crise poderia levar ao niilismo — a sensação de que nada possui significado ou valor. Contudo, Nietzsche não defendia o desespero.

Pelo contrário, via nesse momento uma oportunidade: caberia ao ser humano criar novos valores e assumir a responsabilidade por seu próprio destino. Mais de um século depois, em um mundo marcado pela pluralidade de crenças e perspectivas, a provocação do filósofo continua atual: se as antigas certezas perderam força, quais princípios escolhemos para orientar nossas vidas?