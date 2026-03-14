O empresário Luciano Hang, fundador da rede varejista Havan, chamou atenção ao adquirir uma mansão de luxo à beira-mar em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. O imóvel foi negociado por cerca de R$ 140 milhões — valor que se aproxima de R$ 150 milhões — e se tornou um dos mais exclusivos do mercado imobiliário brasileiro.

A propriedade tem uma característica rara: é a única casa unifamiliar localizada de frente para o mar na famosa Avenida Atlântica. A região é considerada uma das mais valorizadas do país, conhecida pelo metro quadrado extremamente alto e pela presença de edifícios residenciais de altíssimo padrão.

O terreno da mansão possui aproximadamente 1.415 metros quadrados e oferece vista privilegiada para o mar. O imóvel pertencia anteriormente a uma família tradicional ligada à atividade pesqueira da região, antes de ser adquirido pelo empresário.

Com a compra, Luciano Hang passou a ser o único morador de uma residência à beira-mar na área central da cidade, já que a maioria das antigas casas da orla foi substituída por arranha-céus ao longo das últimas décadas. O investimento também reforça o interesse do empresário por imóveis de alto padrão em uma das cidades mais luxuosas do Brasil.

Balneário Camboriú é conhecida como a “Dubai brasileira”

Balneário Camboriú ganhou fama nacional e internacional por concentrar alguns dos prédios residenciais mais altos da América Latina. A cidade vive um processo intenso de verticalização e valorização imobiliária, atraindo investidores, empresários e celebridades interessados em imóveis de luxo.

Além das construções imponentes, o município também se destaca pela infraestrutura turística, praias urbanas e alto padrão de vida. Por esses fatores, a cidade catarinense se consolidou como um dos destinos mais valorizados do mercado imobiliário brasileiro e um símbolo de luxo no litoral sul do país.