A crise econômica global continua impondo grandes desafios ao setor varejista, afetando inclusive redes de supermercados de grande porte ao redor do mundo. Recentemente, duas importantes empresas — uma europeia e outra norte-americana — anunciaram falências e o fechamento de várias lojas, gerando impactos diretos para milhares de trabalhadores e consumidores.

No caso da Espanha, a rede Alcampo, pertencente ao grupo francês Auchan e uma das maiores do país, anunciou o encerramento de 25 unidades e a redução da área de 15 hipermercados. Essa medida faz parte de um plano de reestruturação que afetará cerca de 710 funcionários, correspondendo a aproximadamente 3% do total do quadro de colaboradores no país.

A companhia ressaltou que a medida tem como objetivo adaptar-se aos novos hábitos de consumo, reduzir despesas e aumentar a eficiência operacional. A mudança de preferência dos clientes por compras menores e mais frequentes, somada ao crescimento do comércio online, pressionou o modelo tradicional de hipermercados de grande porte.

Já nos Estados Unidos, a Daily Table — criada em 2015 com o objetivo de oferecer alimentos saudáveis e acessíveis a famílias de baixa renda — anunciou o fechamento de todas as suas unidades após quase uma década de funcionamento. A rede, considerada um projeto social inovador, foi idealizada por Doug Rauch, ex-presidente da Trader Joe’s, e se mantinha por meio de doações e preços populares.

Em nota, a empresa informou que não conseguiu garantir o financiamento necessário diante do aumento dos custos operacionais e da redução do poder de compra das famílias norte-americanas. Ao longo de sua atuação, a Daily Table atendeu mais de 3 milhões de clientes, proporcionando economia significativa a famílias de baixa renda.

r