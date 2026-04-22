A creatina é um dos suplementos mais estudados do mundo e, de forma geral, não é considerada prejudicial para o corpo humano quando usada corretamente. Presente naturalmente no organismo e em alimentos como carnes e peixes, ela tem papel fundamental na produção de energia celular, especialmente em atividades físicas intensas.

Nos últimos anos, porém, a ciência passou a olhar para além dos músculos e investigar os efeitos da creatina no cérebro. Estudos mostram que a substância consegue atravessar a barreira hematoencefálica e atuar diretamente nos neurônios, ajudando a fornecer energia rápida para funções como memória, foco e raciocínio.

Além disso, pesquisas indicam que a creatina pode contribuir para o desempenho cognitivo, principalmente em situações de estresse mental, cansaço ou privação de sono. O cérebro, mesmo representando apenas cerca de 2% do peso corporal, consome aproximadamente 20% da energia do organismo — e a creatina ajuda justamente a manter esse nível energético elevado.

Apesar dos benefícios, isso não significa que o consumo seja totalmente livre de riscos. O uso sem orientação, em doses inadequadas ou por pessoas com problemas de saúde — especialmente renais — pode trazer complicações. Por isso, especialistas recomendam acompanhamento profissional para garantir que a suplementação seja segura e adequada a cada caso.

Benefícios existem, mas exigem responsabilidade

A creatina pode ser uma aliada tanto para o desempenho físico quanto mental, mas seu uso precisa ser consciente. A dose mais comum gira entre 3 e 5 gramas por dia, quantidade considerada segura para a maioria das pessoas saudáveis quando acompanhada por orientação adequada.

Além disso, é importante entender que o suplemento não faz milagres. Seus efeitos dependem de fatores como alimentação, rotina de exercícios e qualidade de vida. Quando bem utilizada, a creatina deixa de ser um risco e passa a ser uma ferramenta útil para melhorar energia, foco e desempenho no dia a dia.