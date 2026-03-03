A participação de Galvão Bueno no quadro Passa ou Repassa, dentro do Domingo Legal, chamou atenção do público e marcou um momento simbólico em sua nova fase no SBT. O narrador se emocionou ao falar sobre o retorno à televisão aberta e celebrou a estreia do projeto Galvão FC na emissora.

A presença no programa de Celso Portiolli reforçou o prestígio do comunicador, que agora integra oficialmente o time da casa para a cobertura da Copa do Mundo de 2026. Para transmitir o Mundial, Galvão aceitou um contrato estimado entre R$ 1 milhão e R$ 1,2 milhão pelo trabalho relacionado ao torneio.

O valor representa uma mudança significativa em relação ao que recebia anteriormente na TV Globo, onde seus vencimentos mensais giravam em torno de R$ 5 milhões durante o auge das transmissões esportivas.

Enquanto isso, Celso Portiolli segue como um dos maiores salários fixos do SBT, com ganhos na casa dos R$ 900 mil mensais para comandar o Domingo Legal e outras participações na programação. O apresentador é peça central na grade dominical da emissora e mantém estabilidade contratual consolidada ao longo dos anos.

A chegada de Galvão reforça a estratégia do SBT de investir em grandes nomes para eventos esportivos de peso, especialmente a Copa de 2026. Ao mesmo tempo, a emissora mantém sua força no entretenimento dominical com Portiolli, unindo tradição esportiva e programas populares para fortalecer a audiência nos próximos anos.

Times recheados de convidados deram clima especial ao programa

Além da presença de Galvão Bueno no comando do time amarelo, o Domingo Legal contou com outros nomes conhecidos do público. Ao lado do narrador estavam Tiago Leifert, Mauro Beting e Nadine Basttos, formando uma equipe ligada ao universo esportivo e de transmissão. O grupo participou das tradicionais provas do Passa ou Repassa.

Do outro lado, o time azul também reuniu personalidades de diferentes áreas. O ex-jogador Alexandre Pato, o humorista Marcelo Marrom, o jornalista Mauro Neves e a influenciadora Renata Saporito completaram a disputa, garantindo momentos descontraídos e muita rivalidade saudável.