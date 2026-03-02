A recente ofensiva militar dos Estados Unidos contra o Irã, ordenada pelo presidente Donald Trump, foi justificada pelo mandatário com base em alegações de ameaça nuclear iraniana e no longo histórico de Teerã em apoiar grupos hostis e se envolver em ataques contra interesses norte-americanos e aliados.

Trump afirmou que as negociações diplomáticas falharam e enfatizou a necessidade de conter o programa nuclear e as capacidades de mísseis do Irã para proteger os EUA, mesmo sem evidências públicas conclusivas de que Teerã esteja desenvolvendo armas nucleares capazes de atingir o país.

Fora do campo geopolítico, a comparação entre as fortunas bilionárias de Trump — estimada em cerca de US$ 6,5 bilhões — e de um dos mais bem-sucedidos empresários de origem iraniana moderna revela contrastes interessantes sobre riqueza e impacto econômico.

Enquanto Trump é conhecido pela sua fortuna construída em setores imobiliário, mídia e entretenimento, o caso de Kamal “Kam” Ghaffarian ilustra uma trajetória diferente de um imigrante iraniano que fez fortuna nos Estados Unidos a partir do setor espacial privado.

Ghaffarian, fundador de empresas como Axiom Space, Intuitive Machines e Quantum Space, acumulou um patrimônio estimado em cerca de US$ 2,2 bilhões até 2023, segundo a Forbes. Ele se tornou uma figura-chave na nova economia espacial ao firmar contratos bilionários com a NASA e parceiros internacionais, contribuindo para projetos que visam o retorno dos Estados Unidos à Lua.

Apesar de não rivalizar diretamente com a fortuna de Trump, a história de Ghaffarian é singular: vindo ao país em 1976 com um simples empréstimo de família, ele construiu um império empresarial centrado em tecnologia espacial e inovação.

Fortunas bilionárias e trajetórias opostas no cenário internacional

Embora tenham origens e trajetórias distintas, tanto Donald Trump quanto Kam Ghaffarian representam exemplos de como a iniciativa privada pode gerar fortunas bilionárias em contextos completamente diferentes — um a partir do mercado imobiliário e da exposição midiática, outro impulsionado por ciência, engenharia e contratos com a indústria aeroespacial.

A comparação entre os patrimônios também evidencia como setores estratégicos, como tecnologia e exploração espacial, vêm ganhando protagonismo na formação de novos bilionários. No caso do empresário iraniano, a diversificação de negócios e a aposta em projetos de longo prazo indicam um patrimônio com potencial de se perpetuar por gerações.