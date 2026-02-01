A recente exposição dos números financeiros da Havan, feita pelo empresário Luciano Hang, trouxe novamente à tona discussões sobre a diferença de escala entre grandes grupos empresariais e o esporte profissional. Os valores revelados chamam atenção não apenas pelo tamanho, mas também quando comparados ao salário de estrelas do futebol brasileiro, como Neymar, atualmente no Santos.

Varejista movimenta cifras bilionárias

Em publicação nas redes sociais, Luciano Hang detalhou que a Havan registra um faturamento diário em torno de R$ 50 milhões. No acumulado mensal, o valor chega a R$ 1,5 bilhão, enquanto a projeção anual alcança R$ 18 bilhões. A expectativa da companhia é ultrapassar a marca de R$ 20 bilhões no próximo ano.

Segundo o empresário, o crescimento da rede foi construído a partir de reinvestimentos constantes e da credibilidade junto a fornecedores e parceiros. Hoje, a Havan emprega cerca de 22 mil pessoas e desembolsa aproximadamente R$ 120 milhões por mês apenas com salários. No campo tributário, a empresa recolheu R$ 4 bilhões em impostos no último ano e prevê aumentar esse valor em 2025. A avaliação de mercado do grupo gira em torno de R$ 45 bilhões.

Ganhos de Neymar no futebol nacional

Enquanto isso, no cenário esportivo, Neymar renovou contrato com o Santos até dezembro de 2025. O atacante recebe cerca de R$ 4,5 milhões mensais, o maior salário do futebol brasileiro. Mesmo assim, o montante mensal do jogador representa uma fração do que a varejista movimenta em apenas um dia.

Ao longo do contrato atual, o camisa 10 deve receber cerca de R$ 27 milhões, sem contar possíveis bônus ou uma extensão até 2026, de olho na Copa do Mundo. O acordo também inclui a renegociação de uma dívida entre o clube e a empresa responsável pelos direitos de imagem do atleta, estimada em R$ 85 milhões.

Bastidores e desafios no Santos

Desde que voltou ao clube, Neymar enfrentou dificuldades físicas e atuou pouco no Campeonato Brasileiro, o que gerou questionamentos internos. Ainda assim, a diretoria decidiu manter a aposta no jogador, acreditando que a recuperação plena pode mudar o cenário esportivo e financeiro do clube nos próximos meses.