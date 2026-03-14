Durante uma ofensiva aérea realizada em conjunto com Israel no mês passado, os Estados Unidos atingiram diversos alvos militares e estratégicos iranianos, entre eles o Líder Supremo do país, o aiatolá Ali Khamenei. que teve sua confirmada posteriormente pela mídia local.

Com isso, Mojtaba Khamenei, o filho de Ali, acabou sendo nomeado pelo governo como o novo líder do Irã. Porém, de acordo com o secretário de Guerra dos EUA, Pete Hegseth, ele pode não estar em condições de assumir o cargo.

Isso porque, durante uma coletiva de imprensa realizada na última sexta-feira (13) no Pentágono, Hegseth afirmou que Mojtaba estaria ferido e “provavelmente desfigurado”, para o fato que nem a voz nem a imagem do novo líder foram divulgados durante seu primeiro pronunciamento à nação.

O secretário ainda comparou a liderança do regime iraniano à “ratos”, afirmando que eles estariam escondidos em bunkers em áreas civis. “[…] Eles foram para o subterrâneo para se esconder. É o que ratos fazem”, disse Hegseth.

Ainda durante a coletiva, o secretário também declarou que o Irã está sendo subjulgado pelos EUA na guerra, uma vez que as capacidades bélicas do país estão ficando cada vez mais debilitadas.

Postura de líder do Irã contraria expectativas dos EUA

O primeiro depoimento de Mojtaba Khamenei, lido na TV estatal iraniana na quinta-feira (12), demonstrou que, apesar das declarações feitas pelo secretário de Guerra dos EUA, não há planos de cessar fogo até o momento.

Inclusive, no discurso, o novo líder iraniano afirmou que os ataques às bases estadunidenses no Oriente Médio não serão interrompidos. Além disso, o Estreito de Ormuz também permaneceria fechado.

Em entrevista ao portal AFP, o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã, Majid Takht-Ravanchi, relatou que apenas navios de determinados países que pediram permissão poderiam passar pelo local. Já os que foram classificados como “agressores” continuarão vetados.