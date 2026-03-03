Filipe Luís foi desligado do comando técnico do Flamengo em um movimento que pegou de surpresa grande parte da nação rubro-negra — inclusive o próprio treinador — poucas horas depois de uma goleada por 8 a 0 sobre o Madureira e a classificação para a final do Campeonato Carioca para enfrentar o Fluminense.

A saída ocorre em um momento em que a diretoria já vinha avaliando outras opções para substituir o técnico, e a troca ganha contornos ainda mais polêmicos quando se considera o valor de mercado envolvido no futebol brasileiro. Filipe Luís tinha um dos salários mais altos entre os treinadores do país, recebendo na casa dos R$ 2,1 milhões por mês.

Com a demissão, Leonardo Jardim surgiu como o principal candidato a assumir o comando do time. Bastidores indicam que o Flamengo já tem conversas avançadas para contratar o treinador português, que está livre no mercado depois de sua saída do Cruzeiro. Nos debates, a perspectiva salarial para Jardim gira em torno de R$ 2,5 milhões mensais.

Essa diferença de parâmetros salariais passa uma mensagem clara sobre as ambições da diretoria rubro-negra: apesar de ter investido pesado na manutenção de Filipe Luís, o clube agora parece disposto a elevar ainda mais a conta para convencer um treinador estrangeiro de renome a assumir um projeto que sofre forte pressão por resultados imediatos.

Surpresa e incredulidade na demissão de Filipe Luís

A demissão de Filipe Luís do comando técnico do Flamengo não foi apenas um corte em um contrato: ela causou enorme surpresa e incredulidade dentro do clube. O treinador, que vinha de uma das temporadas mais vitoriosas da história recente rubro-negra, foi comunicado da decisão logo após uma entrevista coletiva concedida após a goleada por 8 a 0 contra o Madureira.

O choque não se restringiu aos corredores do Ninho do Urubu: Filipe Luís foi pego completamente de surpresa com a demissão, que foi comunicada em uma conversa rápida pelo diretor de futebol José Boto logo após a coletiva, sem que tivesse tido tempo sequer de se despedir dos jogadores no vestiário.