O empresário Luciano Hang, dono da Havan, voltou a ganhar destaque nos noticiários por dois episódios distintos envolvendo a Justiça. A rede varejista foi condenada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) a indenizar uma funcionária demitida após ela atuar como testemunha em um processo trabalhista, e na última segunda-feira (19), Hang anunciou que entrou com uma ação judicial contra o ator Tuca Andrada, acusado de incentivar um ato de vandalismo contra uma loja da empresa.

Condenação trabalhista e demissão considerada retaliatória

O TST manteve a decisão de segunda instância que condenou a Havan a pagar R$ 10 mil por danos morais a uma funcionária da unidade de Praia Grande, no litoral de São Paulo. A trabalhadora foi demitida apenas 20 dias depois de prestar depoimento como testemunha em uma ação movida por uma colega contra a empresa.

Segundo o processo, o depoimento ocorreu em 26 de setembro de 2023, e a dispensa sem justa causa aconteceu em 16 de outubro do mesmo ano. A Havan alegou que a demissão ocorreu por baixa produtividade, mas não apresentou documentos ou avaliações que o comprovassem.

Testemunhas ouvidas relataram que havia uma prática recorrente de dispensar funcionários que testemunhavam contra a empresa, com um intervalo de cerca de 30 dias para evitar a associação direta entre os fatos. Para a Justiça do Trabalho, o desligamento foi discriminatório e configurou retaliação.

Processo contra ator por publicações em rede social

O dono da rede varejista anunciou que entrou com um processo contra o ator Tuca Andrada. A ação, que tramita na Justiça de Santa Catarina, pede R$ 50 mil por danos morais. Segundo Hang, o ator teria, em uma publicação nas redes sociais, comemorado e incentivado um ataque ocorrido em setembro de 2025, quando uma Estátua da Liberdade foi incendiada em uma unidade da Havan em Petrolina, no interior de Pernambuco.

Imagens de câmeras de segurança mostraram dois homens ateando fogo à estrutura durante a madrugada e fugindo em seguida. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar crimes de dano e incêndio doloso.

Em nota, a Havan classificou o episódio como ato criminoso e afirmou que não tolera ataques contra seu patrimônio. Luciano Hang declarou que aceita críticas pessoais, mas não admite incentivo a crimes. Já o ator Tuca Andrada ainda não se pronunciou sobre o processo.