O mundo dos esportes está cada vez mais marcado por contratos bilionários, e uma recente comparação entre salários evidencia essa tendência. Lewis Hamilton, um dos maiores nomes da Fórmula 1, terá um salário estimado em cerca de US$ 10 milhões por ano — aproximadamente R$ 41 milhões — após sua transferência para a Ferrari.

O valor deve torná-lo um dos pilotos mais bem pagos da categoria, refletindo a enorme projeção global e importância comercial de sua carreira no automobilismo. Apesar da cifra já impressionar no contexto da Fórmula 1, ela fica pequena quando comparada ao contrato do atleta mais bem pago do mundo atualmente, que atua na Arábia Saudita.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo, astro do futebol com passagens por clubes como Manchester United, Real Madrid e Juventus, recebe remuneração que pode ultrapassar US$ 20 milhões por temporada em salário fixo — sem contar bônus e patrocínios — o que se aproxima de R$ 120 milhões por ano, quase o triplo da quantia garantida a Hamilton na Ferrari.

A comparação entre os contratos evidencia uma realidade atual no esporte global: o poderio financeiro de ligas e clubes em ascensão, especialmente no Oriente Médio, que têm investido pesado para atrair talentos e ampliar sua visibilidade internacional.

Top 10 atletas mais bem pagos do mundo (2025)

*considerando salários, premiações e ganhos com patrocínios